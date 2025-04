Automaten in Rathäusern bringen Fotografen in Not

Vom 1. Mai an dürfen Personalausweise und Reisepässe in Deutschland nur noch mit elektronischen Fotos ausgestellt werden. Seit Jahren bereiten sich auch im Westerwald Fotostudios darauf vor, die technischen und rechtlichen Voraussetzungen für die gesicherte Übermittlung der Bilder an die Ausweisbehörden zum Stichtag zu erfüllen. Doch nun droht freien Fotografen Konkurrenz von staatlicher Seite, wie beispielsweise Claudia Oehl (Fotostudio Oehl, Hachenburg) und Bettina Röder-Moldenhauer (Fotostudio Röder-Moldenhauer, Bad Marienberg), die unter anderem auch für unsere Zeitung tätig ist, berichten.

Der Grund dafür ist ein Angebot der Bundesdruckerei GmbH (Berlin), die allen Gemeinden in Deutschland, die Identitätsdokumente erstellen, kostenlos Fotoautomaten zur Verfügung stellt, mit denen in den Bürgerbüros die entsprechenden Bilder gefertigt werden können (gegen Gebühr). Laut Claudia Oehl und Bettina Röder-Moldenhauer hätten die Verwaltungen die Möglichkeit gehabt, diesem Angebot zu widersprechen, doch viele Behörden im Westerwald hätten darauf verzichtet. Sollte es nun so kommen, dass die Mehrheit der Bürger, die einen neuen Ausweis beantragen, die notwendigen Fotos in den Gemeinden erstellen lässt, könnte es für privatwirtschaftliche Studios existenzbedrohend werden.

Zwischen 40 und 50 Prozent macht das Segment Passfotos am Gesamtgeschäft von Oehl und Röder-Moldenhauer aus, wie sie verraten. Deshalb haben sie sich schon vor geraumer Zeit an die Rathäuser im Einzugsgebiet ihrer Kunden gewandt, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen. „Wir haben einen fünfstelligen Betrag in die Technik investiert, uns für das gesicherte elektronische Verfahren registriert und zertifizieren lassen“, sagen die Fotografinnen. Dass die Verwaltungen ihnen nun mithilfe von Steuermitteln Konkurrenz machten, demotiviere sie. „Wir fühlen uns wertlos“, klagt Oehl. Sie befürchtet, dass es zu einem weiteren Ausbluten der Innenstädte kommen könnte, wenn Fotofachgeschäfte durch diese Entwicklung gezwungen würden aufzugeben.

Dabei sei in den Amtsstuben kein Fachwissen im Umgang mit Passfotos vorhanden. Gerade bei älteren Menschen, bei Babys und Kleinkindern oder Menschen mit Handicap könnte es für Laien schwierig werden, diese Personen in der geforderten Weise abzulichten. Die Preise pro Bild vom Automaten in den Rathäusern seien nur auf den ersten Blick billiger, denn sie könnten jeweils nur einmal genutzt werden. Wer jedoch in ihren Fotostudios die Aufnahmen machen lasse, bekäme zu den elektronischen Versionen, die über eine Hochsicherheitscloud an die jeweilige Gemeinde übertragen werden, auch noch Exemplare in Papierform dazu, die zum Beispiel für den Führerschein, für Visa oder die Krankenkassenkarte verwendet werden können, bei denen die E-Foto-Regelung (noch) nicht gilt.

Darüber hinaus böten die Verwaltungen nicht den Service, Senioren in Pflegeeinrichtungen aufzusuchen und dort zu fotografieren. Dazu brauche es die Profis, sagen Oehl und Röder-Moldenhauer. Umso mehr enttäuscht sie das Verhalten der heimischen Verbandsgemeinden, die sich dazu entschlossen hätten, Automaten aufzustellen – „obwohl wir eigentlich immer ein gutes Verhältnis hatten“, so die Fotografinnen. Durch zahlreiche Kontakte zu Kollegen aus ganz Deutschland wüssten sie, dass viele Großstädte das Angebot der Bundesdruckerei GmbH zurückgewiesen hätten und stattdessen bei „ihren“ freien Fotografen nachfragten, ob für den 1. Mai alles startklar sei.

Oehl und Röder-Moldenhauer haben aber noch die Hoffnung, dass die Menschen „keine Automatenbilder, die wie Fahndungsfotos aussehen, für zehn Jahre in ihren Ausweisen haben möchten, sondern stattdessen auf die fachliche Beratung und Ausbildung von Experten vertrauen“. Die Situation rund um die E-Foto-Regelung sei für sie sehr belastend. „Alles kreist momentan um dieses Thema. Wir haben große Angst um unsere Existenz. Wir zahlen auch Steuern, aber jetzt machen die eigenen Behörden Konkurrenz zu Dumpingpreisen. Das ist nicht richtig.“

Strenge Vorgaben bei der Anmeldung gelten nur für Studios

Alle Mitarbeiter in Fotostudios, die E-Fotos für Reisepässe und Personalausweise fertigen, müssen sich registrieren und zertifizieren lassen. Vor jeder Aufnahme müssen sie sich mit ihrem eigenen Personalausweis über ein Kartenlesegerät und mit einer Pin anmelden und damit die Echtheit der Fotos belegen. Die Mitarbeiter in den Verwaltungen, die in den Bürgerbüros die Bilder mithilfe von Automaten erstellen, müssten sich hingegen nicht zertifizieren lassen, kritisieren die beiden Fotografinnen Claudia Oehl (Hachenburg) und Bettina Röder-Moldenhauer (Bad Marienberg). Zudem hätten sie sich gewünscht, dass die jeweiligen Räte über die Einführung der Fotoautomaten in den Behörden entschieden hätten – und nicht die Verwaltungen alleine. Um ihre Bedenken zu äußern, hatten die beiden Fotografinnen vor einiger Zeit Vertreter der Verwaltungen aus ihrer Region zu einem Webinar eingeladen. nh