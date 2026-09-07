Unsicherheit in Betzdorf
Autohaus an Kölner Straße: Der Retter kämpft nun selbst
Die Autohandelgruppe Wahl musste ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung in die Wege leiten. Zu ihren Standorten gehört auch
Die Autohandelgruppe Wahl musste ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung in die Wege leiten. Zu ihren Standorten gehört auch das Autohaus an der Kölner Straße in Betzdorf.
Daniel-D. Pirker

Vor 15 Jahren übernahm die Wahl-Gruppe aus Siegen das Autohaus Weeser an Kölner Straße. Die Gründe klingen heute so aktuell wie damals. War der damalige Schritt nur eine Vorstufe der heutigen Entwicklung?

Lesezeit 2 Minuten
Die Nachricht traf regionale Wirtschaftsstandorte in mehreren Bundesländern empfindlich, darunter das nördliche Rheinland-Pfalz: Die traditionsreiche Siegener Autohandelsgruppe Wahl hat Anträge auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Es geht um rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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