Vor 15 Jahren übernahm die Wahl-Gruppe aus Siegen das Autohaus Weeser an Kölner Straße. Die Gründe klingen heute so aktuell wie damals. War der damalige Schritt nur eine Vorstufe der heutigen Entwicklung?
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Die Nachricht traf regionale Wirtschaftsstandorte in mehreren Bundesländern empfindlich, darunter das nördliche Rheinland-Pfalz: Die traditionsreiche Siegener Autohandelsgruppe Wahl hat Anträge auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Es geht um rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.