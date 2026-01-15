Schwerer Unfall in Elkenroth Autofahrer überfährt Person und rutscht Hang hinunter Thomas Leurs 15.01.2026, 14:00 Uhr

i In den dunklen Abendstunden wurde das Auto, das nach einem Unfall auf der Betzdorfer Straße in Elkenroth einen Hang hinuntergefahren ist, aufwendig geborgen. VG Feuerwehr Betzdorf-Gebhardshain

Einen gehörigen Schreck wird eine 58-jährige Fußgängerin in Elkenroth gehabt haben, als ein 41-jähriger Autofahrer sie fast auf dem Gehweg überfahren hätte. Der Pkw kam nach einer Fahrt einen Hang runter an einem Bachlauf zum Stehen.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ist es am Mittwoch in Elkenroth gekommen. Ein Pkw ist gegen 16.20 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache in Elkenroth von der Straße angekommen, einen Hang heruntergefahren und ist kurz vor einem Bachlauf zum Stehen gekommen.







Artikel teilen

Artikel teilen