Vernissage zur Grube Bindweide
Ausstellung in Gebhardshain macht Bergwerkleben nahbar
Feierlich mit Blasmusik wurde bei der Vernissage die Fotoausstellung „40 Jahre Besucherbergwerk Grube Bindweide – Bergmannsdorf
Feierlich mit Blasmusik wurde bei der Vernissage die Fotoausstellung „40 Jahre Besucherbergwerk Grube Bindweide – Bergmannsdorf Steinebach im Wandel der Zeit“ eröffnet. Von links: Regina Brühl, Joachim Brenner, Udo Runnebaum, Alexander Weber (Vorsitzender Bindweider Bergkapelle), und Joachim Weger.
Thomas Leurs

Die Zeit der Hütten und des Bergwerkbaus sind im Gebhardshainer Land schon lange vorbei. In der Grube Bindweide wird sie wach gehalten. Zum 40-jährigen Bestehen ist nun für die kommenden Wochen eine Fotoausstellung im Gebhardshainer Rathaus zu sehen.

Lesezeit 2 Minuten
Wo bis zum Jahr 1931 die Menschen hart unter Tage arbeiten mussten, ist seit mehreren Jahrzehnten ein Besuchsort für Touristen, Hobbyfotografen und Geschichtsinteressierte. Nun feiert das Besucherbergwerk Grube Bindweide sein 40-jähriges Bestehen. Anlässlich dazu sind die kommenden Wochen mehr als 200 Fotografien im Gebhardshainer Rathaus zu sehen.

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