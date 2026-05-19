Die Zeit der Hütten und des Bergwerkbaus sind im Gebhardshainer Land schon lange vorbei. In der Grube Bindweide wird sie wach gehalten. Zum 40-jährigen Bestehen ist nun für die kommenden Wochen eine Fotoausstellung im Gebhardshainer Rathaus zu sehen.
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Wo bis zum Jahr 1931 die Menschen hart unter Tage arbeiten mussten, ist seit mehreren Jahrzehnten ein Besuchsort für Touristen, Hobbyfotografen und Geschichtsinteressierte. Nun feiert das Besucherbergwerk Grube Bindweide sein 40-jähriges Bestehen. Anlässlich dazu sind die kommenden Wochen mehr als 200 Fotografien im Gebhardshainer Rathaus zu sehen.