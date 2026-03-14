Bilder von Andreas Pfeifer 
Ausstellung im Kreishaus zeigt Menschen von nebenan
Der aus Elkenroth stammende Arzt und Hobbyfotograf Andreas Pfeifer stellt derzeit 87 seiner Porträts von Menschen aus dem Kreis
Der aus Elkenroth stammende Arzt und Hobbyfotograf Andreas Pfeifer stellt derzeit 87 seiner Porträts von Menschen aus dem Kreis in Altenkirchen aus.
Sonja Roos

Wer dieser Tage durch die Kreisverwaltung läuft, kommt nicht umhin, die intensiven Schwarz-Weiß-Aufnahmen des aus Elkenroth stammenden Arztes und Hobbyfotografen Andreas Pfeifer zu bewundern, die dort die Wände noch bis 30. April schmücken. 

Lesezeit 2 Minuten
„Menschen im 21. Jahrhundert – Wandel im Laufe der Zeit“, so hat der aus Elkenroth stammende Arzt und passionierte Hobbyfotograf Andreas Pfeifer seine Ausstellung im Kreishaus in Altenkirchen genannt, die am Donnerstag feierlich mit der Vernissage eröffnet wurde.

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