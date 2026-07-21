Kunst in Eichelhardt Ausstellung eine Hommage an den Künstler Frank Herzog Julia Hilgeroth-Buchner 21.07.2026, 09:00 Uhr

i "Was in der Luft liegt": Gastgeberin Katharina Keller berichtete als professionelle, langjährig erfahrene Kuratorin in eindrücklicher Weise über die Objekte der ersten Ausstellung nach dem Tod ihres Mannes Frank Herzog. Der Wahl-Eichelhardter verstarb an Silvester 2022 und hinterließ ein gigantisches Oevre, das seine Witwe und Nachlassverwalterin Katharina Keller über drei Jahre hinweg gesichtet und geordnet hat. Julia Hilgeroth-Buchner

Eine eindringliche Hommage an Frank Herzog: Im geöffneten Atelier treffen seine Arbeiten auf Gastkünstler und unerwartete Fundstücke — eine berührende, unmittelbare Begegnung. Führungen bis September.

Er war ein hochproduktiver Künstler mit exzellenter Reputation und zudem ein begnadeter Beobachter, der die genussvollen Seiten des Lebens, aber auch kernige Diskussionen zu schätzen wusste: Als Frank Herzog am Samstag, 31. Dezember 2022, starb, war das ein schwerer Verlust für seine Familie und für alle, die ihn als Freund und Kollegen liebten und achteten.







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