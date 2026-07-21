Eine eindringliche Hommage an Frank Herzog: Im geöffneten Atelier treffen seine Arbeiten auf Gastkünstler und unerwartete Fundstücke — eine berührende, unmittelbare Begegnung. Führungen bis September.
Lesezeit 3 Minuten
Er war ein hochproduktiver Künstler mit exzellenter Reputation und zudem ein begnadeter Beobachter, der die genussvollen Seiten des Lebens, aber auch kernige Diskussionen zu schätzen wusste: Als Frank Herzog am Samstag, 31. Dezember 2022, starb, war das ein schwerer Verlust für seine Familie und für alle, die ihn als Freund und Kollegen liebten und achteten.