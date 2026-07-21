Kunst in Eichelhardt
Ausstellung eine Hommage an den Künstler Frank Herzog
"Was in der Luft liegt": Gastgeberin Katharina Keller berichtete als professionelle, langjährig erfahrene Kuratorin in eindrückl
"Was in der Luft liegt": Gastgeberin Katharina Keller berichtete als professionelle, langjährig erfahrene Kuratorin in eindrücklicher Weise über die Objekte der ersten Ausstellung nach dem Tod ihres Mannes Frank Herzog. Der Wahl-Eichelhardter verstarb an Silvester 2022 und hinterließ ein gigantisches Oevre, das seine Witwe und Nachlassverwalterin Katharina Keller über drei Jahre hinweg gesichtet und geordnet hat.
Julia Hilgeroth-Buchner

Eine eindringliche Hommage an Frank Herzog: Im geöffneten Atelier treffen seine Arbeiten auf Gastkünstler und unerwartete Fundstücke — eine berührende, unmittelbare Begegnung. Führungen bis September.

Lesezeit 3 Minuten
Er war ein hochproduktiver Künstler mit exzellenter Reputation und zudem ein begnadeter Beobachter, der die genussvollen Seiten des Lebens, aber auch kernige Diskussionen zu schätzen wusste: Als Frank Herzog am Samstag, 31. Dezember 2022, starb, war das ein schwerer Verlust für seine Familie und für alle, die ihn als Freund und Kollegen liebten und achteten.
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