Blick aufs Siegtal Aussichtsplattform in Freusburg mit Blick aufs Siegtal Thomas Leurs 14.10.2026, 17:30 Uhr

i Michael Bauer, Ortsvorsteher Freusburg, freut sich über die neue Aussichtsplattform. Thomas Leurs

Seit zwei Wochen hat Freusburg eine eigene Aussichtsplattform. Direkt an der „ABBArena“ gelegen, können die Freusburger und Besucher das Siegtal überblicken. Das freut nicht nur den Ortsvorsteher Michael Bauer. Und er hat bereits weitere Pläne.

Aus massivem Stahl, dunkel bemalt steht sie da: Eine neue Aussichtsplattform befindet sich seit gut zwei Wochen bei der „ABBArena“ in Freusburg. Beim Schlachtfest am vergangenen Samstag ist die Einweihung gewesen. Den Ortsvorsteher Michael Bauer freut die neue Attraktion in seinem Ort.







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