Blick aufs Siegtal
Aussichtsplattform in Freusburg mit Blick aufs Siegtal
Michael Bauer, Ortsvorsteher Freusburg, freut sich über die neue Aussichtsplattform.
Michael Bauer, Ortsvorsteher Freusburg, freut sich über die neue Aussichtsplattform.
Thomas Leurs

Seit zwei Wochen hat Freusburg eine eigene Aussichtsplattform. Direkt an der „ABBArena“ gelegen, können die Freusburger und Besucher das Siegtal überblicken. Das freut nicht nur den Ortsvorsteher Michael Bauer. Und er hat bereits weitere Pläne.

Lesezeit 3 Minuten
Aus massivem Stahl, dunkel bemalt steht sie da: Eine neue Aussichtsplattform befindet sich seit gut zwei Wochen bei der „ABBArena“ in Freusburg. Beim Schlachtfest am vergangenen Samstag ist die Einweihung gewesen. Den Ortsvorsteher Michael Bauer freut die neue Attraktion in seinem Ort.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren