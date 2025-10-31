Unter Denkmalschutz Aussegnungskapelle in Betzdorf ist ein Kleinod Gaby Wertebach 31.10.2025, 12:00 Uhr

i Die alte Friedhofskapelle auf dem Friedhof in Betzdorf ist einzigartig. Gaby Wertebach

Die 1929 im Stil des Expressionismus errichtete Aussegnungskapelle in Betzdorf ist ein Kleinod. Seit 2002 steht sie unter Denkmalschutz und beeindruckt mit ihrer achteckigen Turmkuppel. Der Künstler Eberhard Münch gestaltete den Innenraum.

Wer über den Betzdorfer Friedhof spaziert, dem fällt sie ins Auge, die in ihrer Art einzigartige Aussegnungskapelle, die 1929 von Peter Reuter im Stile des Expressionismus erbaut wurde und seit 2002 unter Denkmalschutz steht. Die Kapelle weist die typischen stilistischen Details der Epoche des Expressionismus auf, erkennbar an der Dachform, dem Gesims, den Fenstern, Türdekor und auch an der Verwendung von Werkstein aus bossiertem Werkstein und ...







