Zahlreiche Zeugenhinweise gingen bei der Polizei ein, nachdem ein Hund am Sonntag, 7. September im Wiesental zwischen Altenkirchen und Michelbach von einem etwa zehnjährigen Jungen an einem Baum zurückgelassen wurde. Nun wurde der Halter ermittelt.

Dank zahlreicherer Zeugenhinweise konnte nun der Halter des ausgesetzten Hundes im Wiesental von der Polizei Altenkirchen ermittelt werden. Gegen den Halter wird nun ein entsprechendes Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Der kleine Malteser-Rüde wurde am frühen Sonntagnachmittag, 7. September im Wiesental zwischen Altenkirchen und Michelbach von einem etwa zehnjährigen Jungen an einen Baum angebunden und zurückgelassen.

Zeugen informierten die Polizei, nach dem der Junge wegging. Die Polizei Altenkirchen nahm das Tier in Obhut und übergab ihn an das zuständige Tierheim. Die Tierschutzorganisation Peta hatte eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgelobt, für Hinweise, „die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen“, wie es in einer Presseinfo der Tierschützer heißt.

i Der kleine Malteser-Rüde war weder gechippt noch registriert und wurde mit einem Geschirr und einer Nylonleine ausgesetzt. Kerstin Löbnitz Steiger

Zeugen konnten sich entweder bei der Polizei oder bei der Tierrechtsorganisation melden – auch anonym. „Die Eltern des Jungen hätten genug Verantwortungsbewusstsein zeigen und das Tierheim stattdessen um Hilfe bitten müssen. Den Hund einfach auszusetzen, ist tierschutzwidrig und muss bestraft werden“, teilte Lisa Redegeld, Fachreferentin bei Peta mit Blick auf den Fall mit.

Der Hund ist beim Tierschutzverein „Karibu – Hoffnung für Tiere“ untergebracht. Das bestätigt auf Anfrage Kerstin Löbnitz Steiger, erste Vorsitzende des Tierschutzvereins mit Sitz in Breitscheidt. „Es ist sehr wahrscheinlich ein weißer Malteser-Mischling“, sagt sie. „Unser Tierarzt schätzt das Alter von den Zähnen her auf zwischen fünf und sieben Jahren.“

„So weit ist alles ok, er hat nur eine verengte Luftröhre, dadurch bekommt der Hund, wenn er sich freut oder aufregt, relativ schlecht Luft, und dann fängt er an zu husten.“

Kerstin Löbnitz Steiger vom Verein „Karibu – Hoffnung für Tiere“ über den Gesundheitszustand des Hundes

Es handele sich bei dem Tier um einen unkastrierten Rüden, der nicht gechippt ist und auch nicht registriert. Man habe das Tier komplett durchchecken lassen. „Soweit ist alles ok, er hat nur eine verengte Luftröhre, dadurch bekommt der Hund, wenn er sich freut oder aufregt, relativ schlecht Luft, und dann fängt er an zu husten“, berichtet Kerstin Löbnitz Steiger weiter. Für die Rasse Malteser sei dies nicht spezifisch, es sei aber „auch nichts Lebensbedrohliches.“ Denn laut der Tierschützerin haben viele Hunde eine verengte Luftröhre, damit können diese auch alt werden.

Der Malteser wurde mit einem kaputten Geschirr gefunden, das an einer gelben Nylonschnur befestigt war. Es werde vermutet, dass das Geschirr eventuell durch den Hund selbst zerrissen wurde, als dieser versuchte, sich vom Baum zu befreien. Der Hund habe starke Verlassensängste, wie die erste Vorsitzende von Karibou – Hoffnung für Tiere, weiter berichtet. Er sei zudem „ziemlich verhaltensauffällig“, so belle das Tier sehr oft. Aber im Großen und Ganzen sei der ausgesetzte Hund „super lieb.“ Kerstin Löbnitz Steiger vermutet, dass das Tier vorher in einer Familie zu Hause war, da er sehr menschenbezogen ist und „nur ganz schlecht alleine bleiben kann.“

Dass ein Kind einen Hund aussetzt, ist eher die Seltenheit

Die Tierrechtsorganisation Peta weist darauf hin, dass das Aussetzen von Tieren laut Paragraf 3 des Tierschutzgesetzes verboten ist und ebenso den Straftatbestand der Tierquälerei nach Paragraf 17 des Gesetzes erfüllen kann. Dies kann mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. „Das Tierschutzgesetz greift auch, wenn Halter die Tiere nicht artgerecht unterbringen und versorgen oder notwendige Hilfeleistungen unterlassen“, heißt es in der Pressemitteilung der Tierschutzorganisation, die ihren Sitz in Stuttgart hat.

Leider seien ausgesetzte Hunde keine Seltenheit, wie Löbnitz Steiger ausführt. „So einen Fall hatten wir schon bis zu vier Mal“, sagt sie. Aber das ein Kind einen Hund aussetzt, ist schon eine Seltenheit. Das Tierheim „Karibu – Hoffnung für Tiere“ ist für die Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld und Hamm zuständig, der Verein besteht seit 2007.