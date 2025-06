Eigentlich war er schon offiziell abgesagt – und nun läuft er doch: Am 19. September startet der 12. Westerwälder Firmenlauf in Betzdorf, auch einen Schülerlauf wird es wieder geben. Die überraschenden Neuigkeiten wurden am Mittwoch bei einer kleinen Pressekonferenz im Ausdauer-Shop Betzdorf vorgestellt.

„Wir wussten natürlich, dass das viel Arbeit werden würde, aber wir wollten den Lauf unbedingt. Auch die Stadt Betzdorf hatte größtes Interesse daran, die Veranstaltung noch in diesem Jahr durchzuziehen. Nachdem wir in kurzer Zeit etliche Partner für den Lauf begeistern konnten, war klar, wir machen das jetzt. Wir hoffen auf insgesamt 1000 Teilnehmer“, erklärte Daniel Bätzing vom Ausdauer-Shop, der zusammen mit seiner Frau Laura Stern-Bätzing die Organisationsleitung übernommen hat. „Solche Veranstaltungen brauchen wir hier in Betzdorf ganz dringend. Super, dass das jetzt so kurzfristig doch noch klappt“, ist auch Betzdorfs Stadtbürgermeister Johannes Behner begeistert über die überraschende Wende.

Absage als Initialzündung für Ausdauer-Shop

Zunächst ein Blick zurück: Vor vier Wochen hatte die neue Agentur „:anlauf GmbH“ in Siegen, Organisator des Siegerländer AOK-Firmenlaufs, Volksbank Schülerlaufs, Seven Summits Siegen, Siegener Women’s Run sowie der Firmenläufe in Herford, Bielefeld, Soest und im Hochsauerlandkreis den Westerwälder Firmenlauf in Betzdorf bereits gecancelt. Nachdem der Firmenlauf durch die Betzdorfer City aufgrund der Brandruine in der Bahnhofstraße im letzten Jahr abgesagt werden musste, war das größte Hindernis in der Streckenführung diesmal zwar beseitigt, und die Stadt hatte die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen auch bereits abgesegnet, doch der :anlauf GmbH war die Vorbereitungszeit dann einfach zu kurz, um den Firmenlauf im September über die Bühne zu bringen.

„Wir sind sehr froh, dass wir die Veranstaltung unter dem bekannten Namen Westerwälder Firmenlauf weiterführen können und uns da keine Steine in den Weg gelegt wurden.“

Daniel Bätzing, Organisationsleitung des Laufs

Diese Absage war für den Ausdauer-Shop die Initialzündung, um den Lauf, der aufgrund seiner Atmosphäre den Spitznamen „Der familiäre Firmenlauf durchs Betzdorfer Wohnzimmer“ bekam, doch noch zu retten und in Eigenregie über die Bühne zu bringen. Jahrelange Erfahrung mit Laufveranstaltungen hat das Betzdorfer Sportgeschäft ohnehin, läuft doch bereits seit 1989 der Ausdauer-Cup sehr erfolgreich. Vorab dankte Daniel Bätzing der Agentur :anlauf: „Wir sind sehr froh, dass wir die Veranstaltung unter dem bekannten Namen Westerwälder Firmenlauf weiterführen können und uns da keine Steine in den Weg gelegt wurden. Wir gehen aber mit einem neuen Logo, einem frischen Design und einer neuen Homepage an den Start.“

Bekannte Streckenführung

Dass der Firmenlauf doch noch so kurzfristig zustande kommt, ist auch den Unterstützern und Partnern zu verdanken, die spontan zugesagt haben. Präsentiert wird der Firmenlauf wie schon in den Vorjahren durch den Hauptsponsor Westerwaldbank, weiterhin konnten die Firma Mistral Marketing Betzdorf, Liquisign Betzdorf und der Malerbetrieb Rüdiger Brauer als Partner gewonnen werden. Auch 57Wasser unterstützt den Lauf, jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält im Ziel kostenlos eine 0,5-Liter-Flasche Wasser zur Erfrischung.

Was bleibt – und was ist neu? Die Streckenführung über insgesamt 5,5 Kilometer bleibt unverändert und führt durch die Betzdorfer Innenstadt. Start und Ziel ist vor dem Rathaus, gelaufen werden fünf Runden à 1,1 Kilometer. In diesem Jahr gibt es eine elektronische Zeitmessung, wodurch die manuelle Eingabe der Laufzeiten entfällt und dadurch sowohl das Orga-Team als auch die Multiplikatoren deutlich weniger Arbeit haben. Daniel Bätzing: „Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin bekommt eine personalisierte Startnummer mit dem eigenen Vornamen. So freuen sich alle über eine persönliche Anfeuerung durch die Zuschauer.“

Schülerlauf und After-Run-Party

Erneut hat auch der Inklusionsgedanke einen hohen Stellenwert. So erhalten Menschen mit Beeinträchtigung 50 Prozent Ermäßigung auf die Startgebühr. Die Startgebühr von 30 Euro (mit Veranstaltungs-Shirt), respektive 20 Euro (ohne Shirt) beinhaltet unter anderem ein Veranstaltungspaket mit diversen Gutscheinen, Teilnehmerurkunde, eine aufwendige Finisher-Medaille, sowie den kostenlosen Download der Eventfotos.

Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, um 18.30 Uhr wird wieder der eigenständige Schülerlauf über 1.100 Meter (eine Runde) für Schüler aller Schulformen gestartet. Vor und nach den Sommerferien sollen die Schulen jetzt noch gezielt angesprochen und zur Teilnahme motiviert werden. Um 19 Uhr erfolgt der Start zum Firmenlauf, ab 20.15 Uhr ist die Siegerehrung für die schnellsten Männer und Frauen geplant, dann wird es auch wieder die Auszeichnung für besondere Teamauftritte und die originellsten Namen geben. Ab 20 Uhr steigt die After-Run-Party rund ums Rathaus. Die neue Homepage und das Anmeldeportal sind bereits online.Informationen und Anmeldung: www.ww-firmenlauf.de