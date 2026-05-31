Zeitplan eingehalten
Ausbau der Tannenstraße in Selbach ist bald beendet
Nach mehr als 13 Monaten Bauzeit kommt der Ausbau der Tannenstraße in Selbach demnächst planmäßig zum Abschluss.
Nach mehr als 13 Monaten Bauzeit kommt der Ausbau der Tannenstraße in Selbach demnächst planmäßig zum Abschluss.
Elmar Hering

Frohe Kunde für viele Selbacher, die regelmäßig die innerörtliche Tannenstraße benutzen: Bald sind die Ausbauarbeiten abgeschlossen, voraussichtlich Mitte Juni kann die Sperrung aufgehoben werden.

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In diesen Tagen laufen die letzten Asphalt- und Restarbeiten in der Tannenstraße in Selbach. Damit neigt sich die größte Infrastrukturmaßnahme dem Ende zu, die die kleine Gemeinde seit Langem erlebt hat.Die Straße, die fast den ganzen Ortsteil Brunken durchzieht, ist auf einer Länge von rund 800 Metern ausgebaut worden, inklusive zweier Streckenabschnitte im Außenbereich.

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