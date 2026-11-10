Viel befahrene Strecke marode Ausbau der Nassauer Straße in Wissen braucht Zeit Elmar Hering 10.11.2026, 20:00 Uhr

i Seit Jahren ist die Nassauer Straße in Wissen in sehr schlechtem Zustand. Jüngst forderten Anlieger, dass gehandelt wird. Die Verbandsgemeinde hat – im Sinne einer kurzfristigen, kleinen Lösung – reagiert und Geschwindigkeitsanzeigetafeln installiert. Elmar Hering

Am Rande der Walzwerk-Kolonie verläuft in Wissen die Nassauer Straße. Sie ist zwar der innerstädtische Teil einer Landesstraße, aber dennoch in keinem guten Zustand. Wir haben uns beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) erkundigt.

In engem Schulterschluss haben jüngst mehrere Anwohner gemeinsam mit Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff den Ausbau der maroden Nassauer Straße (L289) gefordert, verbunden mit der Überlegung, möglichst rasch geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen zu ergreifen.







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