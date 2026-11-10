Am Rande der Walzwerk-Kolonie verläuft in Wissen die Nassauer Straße. Sie ist zwar der innerstädtische Teil einer Landesstraße, aber dennoch in keinem guten Zustand. Wir haben uns beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) erkundigt.
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In engem Schulterschluss haben jüngst mehrere Anwohner gemeinsam mit Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff den Ausbau der maroden Nassauer Straße (L289) gefordert, verbunden mit der Überlegung, möglichst rasch geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen zu ergreifen.