Nächste Fusion im AK-Land Aus zwei wird eins – Peterslahr „heiratet“ Eulenberg Markus Kratzer 27.02.2026, 11:00 Uhr

i Noch steht das Ortschild in Eulenberg. Ab dem kommenden Jahr soll die 52-Seelen-Gemeinde zu einem Ortsteil von Peterslahr werden. Markus Kratzer

Neitersen und Obernau haben es vorgemacht, jetzt steht die nächste Dorf-„Hochzeit“ in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld an. Peterslahr und Eulenberg wollen künftig auf einem gemeinsamen Weg gehen. Was das bedeutet? Wir haben nachgefragt.

Zum 1. Januar 2027 wird Eulenberg in die Verbandsgemeinde (VG) Altenkirchen-Flammersfeld in die Ortsgemeinde Peterslahr eingegliedert. Das hat Bürgermeister Fred Jüngerich unserer Zeitung bestätigt. Planungen und Absprachen laufen in diese Richtung. Damit wird nach dem Zusammenschluss der Gemeinden Neitsersen und Obernau zum 1.







