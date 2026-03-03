Seit wenigen Tagen sind die Schmerztagesklinik und die Schmerzambulanz in Altenkirchen Geschichte. Viele im Kreistag vertretene Parteien und Gruppen haben ihren Unmut über die Entscheidung zum Ausdruck gebracht. Wir geben einen Überblick.
Lesezeit 3 Minuten
Seit Ende Februar haben die Schmerzklinik und die Schmerzambulanz in Altenkirchen geschlossen. Während die Diakonie wirtschaftliche Gründe für diesen Schritt anführt, gibt es von Parteien und Gruppen im Kreistag Kritik an diesem Vorgehen. Dabei geht es nicht nur um mangelnde Kommunikation.