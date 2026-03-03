Reaktionen aus dem AK-Land Aus für Schmerztagesklinik löst großes Bauchgrimmen aus Markus Kratzer 03.03.2026, 15:11 Uhr

i Am Leuzbacher Weg in Altenkirchen haben die Schmerztagesklinik und die Schmerzambulanz inzwischen geschlossen. Dia Diakonie führt wirtschaftliche Gründe an. Aus dem Kreistag gibt es jede Menge kritische Stimmen. Markus Kratzer

Seit wenigen Tagen sind die Schmerztagesklinik und die Schmerzambulanz in Altenkirchen Geschichte. Viele im Kreistag vertretene Parteien und Gruppen haben ihren Unmut über die Entscheidung zum Ausdruck gebracht. Wir geben einen Überblick.

Seit Ende Februar haben die Schmerzklinik und die Schmerzambulanz in Altenkirchen geschlossen. Während die Diakonie wirtschaftliche Gründe für diesen Schritt anführt, gibt es von Parteien und Gruppen im Kreistag Kritik an diesem Vorgehen. Dabei geht es nicht nur um mangelnde Kommunikation.







