Schließung in Altenkirchen Aus für Schmerztagesklinik – jetzt redet eine Patientin Markus Kratzer 09.03.2026, 21:00 Uhr

i Seit wenigen Tagen sind die Schmerztagesklinik und -ambulanz in Altenkirchen geschlossen -- zum Leidwesen vieler Menschen, die dort behandelt wurden. Eine Patientin wendet ich mit einem Brief nun an Träger und Minister. Markus Kratzer

Das Aus für die Schmerztagesklinik in Altenkirchen kam so plötzlich wie das Stechen im Zahn beim Verzehr einer Eiskugel. Der Träger spricht von wirtschaftlichen Gründen für diesen Schritt. In einem Brief macht eine Patientin ihrem Unmut Luft.

Die Schließung der Schmerztagesklinik samt Schmerzambulanz in Altenkirchen Ende Februar hat rund um die Kreisstadt alles andere als Jubelstürme ausgelöst. Kritik kam vorrangig von politischen Parteien und Gruppierungen. Doch wie sehen es die Menschen, die am Leuzbacher Weg Hilfe gesucht und gefunden haben?







