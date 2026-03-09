Das Aus für die Schmerztagesklinik in Altenkirchen kam so plötzlich wie das Stechen im Zahn beim Verzehr einer Eiskugel. Der Träger spricht von wirtschaftlichen Gründen für diesen Schritt. In einem Brief macht eine Patientin ihrem Unmut Luft.
Lesezeit 3 Minuten
Die Schließung der Schmerztagesklinik samt Schmerzambulanz in Altenkirchen Ende Februar hat rund um die Kreisstadt alles andere als Jubelstürme ausgelöst. Kritik kam vorrangig von politischen Parteien und Gruppierungen. Doch wie sehen es die Menschen, die am Leuzbacher Weg Hilfe gesucht und gefunden haben?