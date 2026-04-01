Klangfülle in der Kirche
Auftakt für die neue Orgel in Gebhardshain
Organist Achim Runge sorgte für die muikalische Begleitung auf der neuen Orgel im Festgottesdienst
Organist Achim Runge sorgte für die muikalische Begleitung auf der neuen Orgel im Festgottesdienst
Gaby Wertebach

Zum Festgottesdienst anlässlich der Einweihung der neuen „Späth-Orgel“ hatte die evangelische Gemeinde nach Gebhardshain zu einem besonderen Palmsonntag eingeladen – genau ein Jahr nach Abschluss der umfangreichen Sanierungsarbeiten der Kirche.

Lesezeit 2 Minuten
Lang anhaltendes Glockengeläut hatte am Sonntag die Gläubigen zum Festgottesdienst anlässlich der Einweihung der neuen „Späth-Orgel“ in die evangelische Kirche nach Gebhardshain eingeladen. Genau ein Jahr nach Abschluss der umfangreichen Sanierungsarbeiten der Kirche (unsere Zeitung berichtete) erlebten die Besucher jetzt einen musikalisch wie atmosphärisch besonderen Palmsonntag.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren