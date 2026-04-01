Klangfülle in der Kirche Auftakt für die neue Orgel in Gebhardshain Gaby Wertebach 01.04.2026, 12:00 Uhr

i Organist Achim Runge sorgte für die muikalische Begleitung auf der neuen Orgel im Festgottesdienst Gaby Wertebach

Zum Festgottesdienst anlässlich der Einweihung der neuen „Späth-Orgel“ hatte die evangelische Gemeinde nach Gebhardshain zu einem besonderen Palmsonntag eingeladen – genau ein Jahr nach Abschluss der umfangreichen Sanierungsarbeiten der Kirche.

Lang anhaltendes Glockengeläut hatte am Sonntag die Gläubigen zum Festgottesdienst anlässlich der Einweihung der neuen „Späth-Orgel“ in die evangelische Kirche nach Gebhardshain eingeladen. Genau ein Jahr nach Abschluss der umfangreichen Sanierungsarbeiten der Kirche (unsere Zeitung berichtete) erlebten die Besucher jetzt einen musikalisch wie atmosphärisch besonderen Palmsonntag.







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