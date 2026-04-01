Zum Festgottesdienst anlässlich der Einweihung der neuen „Späth-Orgel“ hatte die evangelische Gemeinde nach Gebhardshain zu einem besonderen Palmsonntag eingeladen – genau ein Jahr nach Abschluss der umfangreichen Sanierungsarbeiten der Kirche.
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Lang anhaltendes Glockengeläut hatte am Sonntag die Gläubigen zum Festgottesdienst anlässlich der Einweihung der neuen „Späth-Orgel“ in die evangelische Kirche nach Gebhardshain eingeladen. Genau ein Jahr nach Abschluss der umfangreichen Sanierungsarbeiten der Kirche (unsere Zeitung berichtete) erlebten die Besucher jetzt einen musikalisch wie atmosphärisch besonderen Palmsonntag.