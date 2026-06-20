Baustelle „Schränke“ Aufgebrachte Pendler vergriffen sich online im Ton Johannes Mario Löhr 20.06.2026, 07:00 Uhr

i Wie ein Neunkirchener Gemeindemitarbeiter unserer Zeitung erzählt, habe sich manch einer bei seiner Kritik zur Baustellensituation "Schränke" bei Social Media im Ton vergriffen. (Symbolfoto) Jens Büttner/dpa

Die Baustelle „große Schränke“ hat Autofahrer in den vergangenen Wochen viele Nerven gekostet. Und wie die Gemeinde Neunkirchen mitteilt, habe sich manch einer bei seiner Kritik im Netz auch mal im Ton vergriffen.

Weil die „große Schränke“, also die Verbindungsstraße Neunkirchen-Salchendorf nach Eiserfeld und Siegen, wegen Bauarbeiten (die Oberfläche der Straße wurde saniert) wochenlang dicht war, waren die Arbeitswege für Pendler, die etwa aus Herdorf nach Siegen mussten, sehr stressig (wir berichteten).







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