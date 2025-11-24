22-Jähriger überholt riskant Auf Sommerreifen Unfall in Niederfischbach verursacht 24.11.2025, 11:33 Uhr

i Symbolbild Marcus Brandt. picture alliance/dpa/Marcus Brandt

Angesichts des Wintereinbruchs am Sonntag haben die meisten Verkehrsteilnehmer ihre Fahrweise angepasst. Nicht so ein 22-jähriger VW-Fahrer: Er war auf Sommerreifen unterwegs, überholte riskant und verursachte so einen schweren Verkehrsunfall.

Durch ein riskantes Überholmanöver im dichten Schneetreiben hat ein 22-jähriger VW-Fahrer am späten Sonntagnachmittag auf der L280 in Niederfischbach einen Verkehrsunfall verursacht. Der 56-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Renault und seine Beifahrerin (53) erlitten bei der Kollision mit dem VW schwere Verletzungen.







Artikel teilen

Artikel teilen