Ein kleiner Waldspielplatz, Musikinstrumente aus Holz und Metall, ein Barfußpfad und ein Baumquiz – all das gibt es am neuen Familien-Wanderweg bei Hamm. Der einen Kilometer lange „Entdeckerpfad“ in der Natur kombiniert Lehrreiches und Vergnügen.
Nach Monaten intensiver Arbeit ist es endlich so weit: In Hamm wurde der neue „Entdeckerpfad“ eröffnet. Projektleiterin LuBelle Kreutzer führte zur Premiere eine Gruppe Wanderer über den rund einen Kilometer langen Wanderpfad und stellte die neun Stationen vor.