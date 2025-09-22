Wanderweg mit neun Stationen
Auf neuem Familien-Pfad in Hamm die Natur entdecken
LuBelle Kreutzer präsentiert das Baumquiz.
Emily Roos

Ein kleiner Waldspielplatz, Musikinstrumente aus Holz und Metall, ein Barfußpfad und ein Baumquiz – all das gibt es am neuen Familien-Wanderweg bei Hamm. Der einen Kilometer lange „Entdeckerpfad“ in der Natur kombiniert Lehrreiches und Vergnügen.

Nach Monaten intensiver Arbeit ist es endlich so weit: In Hamm wurde der neue „Entdeckerpfad“ eröffnet. Projektleiterin LuBelle Kreutzer führte zur Premiere eine Gruppe Wanderer über den rund einen Kilometer langen Wanderpfad und stellte die neun Stationen vor.

