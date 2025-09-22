Wanderweg mit neun Stationen Auf neuem Familien-Pfad in Hamm die Natur entdecken Emily Roos 22.09.2025, 18:00 Uhr

i LuBelle Kreutzer präsentiert das Baumquiz. Emily Roos

Ein kleiner Waldspielplatz, Musikinstrumente aus Holz und Metall, ein Barfußpfad und ein Baumquiz – all das gibt es am neuen Familien-Wanderweg bei Hamm. Der einen Kilometer lange „Entdeckerpfad“ in der Natur kombiniert Lehrreiches und Vergnügen.

Nach Monaten intensiver Arbeit ist es endlich so weit: In Hamm wurde der neue „Entdeckerpfad“ eröffnet. Projektleiterin LuBelle Kreutzer führte zur Premiere eine Gruppe Wanderer über den rund einen Kilometer langen Wanderpfad und stellte die neun Stationen vor.







Artikel teilen

Artikel teilen