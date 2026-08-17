Herdorfer sind berühmt und berüchtigt für ihre Liebe zu urigen Kneipen und kühlen Feierabendbierchen. Einst gab es Dutzende Bierlokale im Hellerstädtchen – heute sind nur zwei noch übrig geblieben. Eins davon ist das legendäre Christian’s.
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Das passt einfach zu Herdorf: Dass sich eine gesellige Schar zu einer Genossenschaft zusammenschließt, um eine alte Kultkneipe am Laufen zu halten. Die Rede ist vom „Christian`s“ im Hellerstädtchen – und der „Herdorfer Gaststättengenossenschaft eG“, kurz „HGG“.