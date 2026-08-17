Kneipen im Kreis Altenkirchen Auf ein kühles Blondes im Herdorfer Christian’s Johannes Mario Löhr 17.08.2026, 06:00 Uhr

i Ein Teil der Genossenschaft „HGG“ hinter dem Tresen im großen Saal des Christian's (von links): Thomas Otterbach, Karina Otterbach, Sascha Greb, Andree Schneider, Dominik Hofmann, Andreas John. Prost! Johannes Mario Löhr

Herdorfer sind berühmt und berüchtigt für ihre Liebe zu urigen Kneipen und kühlen Feierabendbierchen. Einst gab es Dutzende Bierlokale im Hellerstädtchen – heute sind nur zwei noch übrig geblieben. Eins davon ist das legendäre Christian’s.

Das passt einfach zu Herdorf: Dass sich eine gesellige Schar zu einer Genossenschaft zusammenschließt, um eine alte Kultkneipe am Laufen zu halten. Die Rede ist vom „Christian`s“ im Hellerstädtchen – und der „Herdorfer Gaststättengenossenschaft eG“, kurz „HGG“.







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