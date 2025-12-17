VG Altenkirchen-Flammersfeld Auf Björn Stürz folgt André Wollny als neuer Wehrleiter Elmar Hering 17.12.2025, 19:26 Uhr

i Gratulationen begleiteten den Wehrleiterwechsel (von links): Bürgermeister Fred Jüngerich, Jasmin Wollny, André Wollny, Björn Stürz und Jessica Stürz. Elmar Hering

Feuerwehren gehören nicht nur zu den wichtigsten Ehrenämtern, sie sind auch bestens organisiert. Eine besondere Stellung kommt daher der Spitzenfunktion des Wehrleiters zu. In der VG Altenkirchen-Flammersfeld gab es einen Wechsel.

Neuer Wehrleiter der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist André Wollny aus Oberlahr. Der 40-jährige Verwaltungsbeamte, bislang schon Wehrführer in seiner Heimatgemeinde, wurde in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates in sein neues Amt eingeführt und vereidigt.







Artikel teilen

Artikel teilen