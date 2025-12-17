Auf Björn Stürz folgt André Wollny als neuer Wehrleiter

Feuerwehren gehören nicht nur zu den wichtigsten Ehrenämtern, sie sind auch bestens organisiert. Eine besondere Stellung kommt daher der Spitzenfunktion des Wehrleiters zu. In der VG Altenkirchen-Flammersfeld gab es einen Wechsel.
Neuer Wehrleiter der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist André Wollny aus Oberlahr. Der 40-jährige Verwaltungsbeamte, bislang schon Wehrführer in seiner Heimatgemeinde, wurde in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates in sein neues Amt eingeführt und vereidigt.