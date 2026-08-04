Unfall auf B8 in Kircheib Audi-Fahrer bei Frontalcrash mit Bus schwer verletzt Michael Fenstermacher 04.08.2026, 11:00 Uhr

i Durch den frontalen Zusammenstoß mit dem Bus wurde die Frontseite des Audi völlig zerstört. Tim-Lucas Bay/Feuerwehr Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Feuerwehr VG AK-FF/Tim-Lucas Bay

Schwerer Verkehrsunfall auf der B8 in Kircheib am späten Montagabend. Ein 33-Jähriger verliert mitten im Ort die Kontrolle über seinen Audi und kracht in einen entgegenkommenden Bus. Die Feuerwehr befreit den Mann aus dem zerstörten Auto.

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Bus auf der B8 in Kircheib hat ein 33-jähriger Audi-Fahrer aus dem Kreis Neuwied am Montagabend gegen 23 Uhr schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war laut Polizei in Richtung Hennef unterwegs, als er in der Ortslage Kircheib aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen A4 verlor, eine Verkehrsinsel überfuhr und gegen den entgegenkommenden Bus prallte.







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