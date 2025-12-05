Minister Ebling informiert Auch im Kreis Altenkirchen tummeln sich „Reichsbürger“ Markus Kratzer 05.12.2025, 14:00 Uhr

i Ein Mann hält ein Heft mit dem Aufdruck «Deutsches Reich Reisepass» in der Hand. Laut Innenminister Ebling sind im Kreis Altenkirchen 50 Personen bekannt, die der "Reichsbürger"-Szene zuzuordnen sind. Patrick Seeger. dpa

Von vielen werden sie belächelt, und doch werden sie auch mit Gewalttaten und Entführungsplänen in Verbindung gebracht. Die Rede ist von „Reichsbürgern“, die immer stärkeren Zulauf erfahren – auch im Kreis Altenkirchen.

Ihre Motivation ist unterschiedlich: Die einen erkennen nur das historische Deutsche Reich an, andere sind Verschwörungstheoretiker, wieder andere folgen einem selbst definierten Naturrecht. Und es soll auch welche geben, die aus dieser Haltung heraus ablehnen, Steuern zu bezahlen.







Artikel teilen

Artikel teilen