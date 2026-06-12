Landratswahl im AK-Land Auch die SPD wartet noch mit der Kandidatenkür 12.06.2026, 21:00 Uhr

i Sabine Steinau, neben Jan Hellinghausen Co-Vorsitzende der SPD im Kreis Altenkirchen, betont, dass sich die Sozialdemokraten erst im Herbst bei der Landratskandidatur festlegen wollen. Emily Roos

Fest steht, dass der Altenkirchener Landrat Peter Enders am 31. August 2027 aus dem Amt ausscheidet. Fest steht auch, dass sich „seine“ Partei, die CDU, noch nicht auf einen möglichen Nachfolger verständigt hat. Aber wie hält es die SPD?

Auch die SPD im AK-Land will noch abwarten, mit wem sie bei der Landratswahl, voraussichtlich am 11. April 2027, ins Rennen ziehen will. „Als Partei befinden wir uns schon länger im Findungsprozess, was die Kandidatenfrage angeht, auch wenn bisher der konkrete Wahltermin noch nicht feststand“, sagt die Co-Vorsitzende der Kreis-SPD, Sabine Steinau, auf Anfrage unserer Zeitung.







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