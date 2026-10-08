Neuer Rewe Petz in Betzdorf
Auch die Parkplätze haben sich verändert – wieso?
Nicht nur das Innere des Rewe-Petz-Markts in Betzdorf wurde grundlegend modernisiert, auch das Außengelände samt Parkplatz wurde
Nicht nur das Innere des Rewe-Petz-Markts in Betzdorf wurde grundlegend modernisiert, auch das Außengelände samt Parkplatz wurde einem umfangreichen „Refresh“ unterzogen.
Daniel-D. Pirker

Nach seiner Modernisierung öffnet der Rewe-Petz-Markt in Betzdorf bald neu. Nicht nur das Innere wurde umfangreich saniert – Neuerungen gibt es zudem bei den Parkplätzen. Damit wird auch Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte Rechnung getragen. 

Lesezeit 2 Minuten
Alles neu im und am Rewe-Petz-Markt in Betzdorf. Der Standort eröffnet nach einer mehrwöchigen Schließung aufgrund einer Kernsanierung und Modernisierung am 15. Oktober neu. Die Kunden erwarten einige Veränderungen. Und dazu gehört das Außengelände. In den vergangenen Tagen bestimmten schwere Maschinen das Bild.
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