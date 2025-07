Während draußen auf dem Festplatz so nach und nach die Fahrgeschäfte wieder in Schwung kamen, startete drinnen im Festzelt der offizielle Abschlusstag des Wissener Schützenfestes mit einem munteren Frühschoppen. Die gute Mischung aus traditionellen Elementen, lockerem Grundrauschen und feierfreudigen Leuten knüpfte perfekt an die bisherigen Festtage an. Maßgebend waren Schützenkönig Philip Kubalski, Königin Laura Böhnlein und ihr konditionsstarker Hofstaat, pardon Kubastaat.

Den Auftakt gestaltete die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen. Unter der Leitung von Christoph Becker unterhielt das Orchester nicht nur die immer größer werdende Gästeschar, sondern agierte selbst als aktiver Teil des Bühnenprogramms.

i Auch am Tisch der Ehrengäste herrschte gute Laune. Elmar Hering

Gewohnt souverän begrüßte Schützenoberst Karl-Heinz Henn sämtliche Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft, aus Wissen und den Nachbarorten. Mit der Silbernen Brosche des Wissener Schützenvereins dankte er der amtierenden Königin Laura Böhnlein sowie dem Jubiläums-Königspaar von 2000, Josef und Gerda Becker. Mit Blick auf den aktuellen Hofstaat und dessen „brillante Vorstellung“ sprach „Sepp“ Becker vielen Schützen aus dem Herzen: „Da braucht unser Verein keine Sorgen vor der Zukunft zu haben. Ich hoffe, es gibt viele Nachahmer.“ Bürgermeister Berno Neuhoff schloss sich dem Dank an, lobte den Vereinsvorstand und die unermüdlichen Organisatoren des Schützenfestes.

Gekonnt übernahm Königin Laura eine weitere Aufgabe, die fest zum Wissener Frühschoppen gehört: Taktsicher dirigierte sie die heimische Blaskapelle, teils gemeinsam mit König Philip an ihrer Seite. An so einem Tag passt dann auch das Sankt-Martins-Lied zum ebenso bekannten Karnevalshit „Denn wenn et Trömmelche jeht“.

Und während draußen immer mehr Festgäste auf den prall gefüllten Rummelplatz strömten, setzten drinnen die „Wolpertinger Buam“ das energiegeladene Musikprogramm fort. Später leiteten deren Lieder prima zur abendlichen Tanzparty mit der Band UnArt und DJ Stocki über.