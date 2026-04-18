Prüfergebnisse ausgewertet Auch auswärtige Wölfe finden im Westerwald ihre Beute Elmar Hering 18.04.2026, 10:00 Uhr

i Wölfe sind wiederholt für Angriffe auf Weidetiere im Westerwald verantwortlich. Swen Pförtner. Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Wenn Weidetiere im Westerwald gerissen werden, dann wird anhand von Proben untersucht, welcher Beutegreifer dafür verantwortlich ist. Für weitere Vorfälle in der jüngsten Zeit liegen nun Ergebnisse vor.

Hinsichtlich der Wolfspopulation im Präventionsgebiet Westerwald ist bekannt, dass dort vier Rudel existieren. Auch einzelne Tiere sind identifiziert und erfasst. Und dennoch ist es nicht ungewöhnlich, dass immer mal wieder unbekannte, möglicherweise durchziehende Wölfe auftauchen.







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