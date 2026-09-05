Die Station wird eingeweiht
Au: Ausstellung blickt auf 165 Jahre Bahnhofsgeschichte
Das Team der Station rund um Anna Mauersberger und Anselm Maria Sellem.
Das Team der Station rund um Anna Mauersberger und Anselm Maria Sellem.
Anna Mauersberger

Lange Jahre war der Bahnhof Au eher Schandfleck und Lost Place statt Treffpunkt. Das haben Anna Mauersberger und Anselm Maria Sellem geändert. Die Station wird am Wochenende 12./13. September eröffnet – unter anderem mit einer besonderen Ausstellung.

Lesezeit 3 Minuten
Fast 20 Jahre hat der Bahnhof in Au leer gestanden. Erst ist die Gaststätte verschwunden, dann die Poststelle, der Kiosk und der Fahrkartenschalter, als Letztes die Toiletten und der Warteraum. Für die Menschen aus Au und Umgebung: ein Trauerspiel.
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