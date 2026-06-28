Endspurt für der B62-Bauarbeiten in Mudersbach. Am Dienstag hat die Asphaltierung der Bundesstraße begonnen. Diese sollen bis Donnerstag gehen. Dann seien nur noch Restarbeiten zu machen, so der LBM. Doch für ein Vorhaben müsse die Sperrung bleiben.
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Für gut drei Wochen ist die Ortsdurchfahrt durch Mudersbach wegen Bauarbeiten gesperrt. Zu Beginn der nun dritten Woche der Vollsperrung beginnen die Asphaltierungsarbeiten. Auf einer Länge von rund 1150 Metern soll die Fahrbahndecke der Bundesstraße 62 erneuert werden.