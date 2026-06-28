Sanierung der B62 geht voran
Asphaltierung auf B62 in Mudersbach hat begonnen
Am Dienstagmorgen haben die Asphaltierungsarbeiten an der B62 in Mudersbach begonnen.
Am Dienstagmorgen haben die Asphaltierungsarbeiten an der B62 in Mudersbach begonnen.
Thomas Leurs

Endspurt für der B62-Bauarbeiten in Mudersbach. Am Dienstag hat die Asphaltierung der Bundesstraße begonnen. Diese sollen bis Donnerstag gehen. Dann seien nur noch Restarbeiten zu machen, so der LBM. Doch für ein Vorhaben müsse die Sperrung bleiben.

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Für gut drei Wochen ist die Ortsdurchfahrt durch Mudersbach wegen Bauarbeiten gesperrt. Zu Beginn der nun dritten Woche der Vollsperrung beginnen die Asphaltierungsarbeiten. Auf einer Länge von rund 1150 Metern soll die Fahrbahndecke der Bundesstraße 62 erneuert werden.

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