„Bella Nails“ an Wilhelmstraße
Asiatisches Nageldesign hält in Betzdorf Einzug
Unternehmer Vu Tien Dung und seine Frau Thi Phuong sind zufrieden mit der Neueröffnung ihres Nagelstudios "Bella Nails" in Betzd
Unternehmer Vu Tien Dung und seine Frau Thi Phuong sind zufrieden mit der Neueröffnung ihres Nagelstudios "Bella Nails" in Betzdorf.
Annika Stock

An der Wilhelmstraße 55 wird eine Neueröffnung gefeiert: Unternehmer Vu Tien Dung bietet hier nun in seinem asiatischen Nagelstudio „Bella Nails“ Fuß- und Nagelpflege an. Wir haben uns in Betzdorf ein Bild gemacht. 

Lesezeit 2 Minuten
Seit dem 28. April hat das neue Nagelstudio „Bella Nails“ an der Wilhelmstraße 55 in Betzdorf geöffnet. Die ersten beiden Eröffnungstage liefen „sehr gut“, wie Inhaber Vu Tien Dung gegenüber unserer Zeitung berichtet. Fast zwei Monate hat es gedauert, bis die Ladenfläche gegenüber von DM und Netto hergerichtet war.

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