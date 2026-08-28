Verkehr in Niederfischbach Asdorfbrücke für vier Wochen gesperrt Thomas Leurs 28.08.2026, 10:00 Uhr

i An der Asdorfbrücke werden ab 7. September Sanierungsarbeiten stattfinden. Dafür muss der Bereich der Brücke für vier Wochen voll gesperrt werden. Thomas Leurs

Wegen der einjährigen Baustelle in Niederschelderhütte mussten andere Sanierungsprojekte, die der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Diez geplant hat, warten. Anfang September geht es nun an die Asdorfbrücke in Niederfischbach – mit Vollsperrung.

Die Ortsdurchfahrten in Niederschelderhütte und Mudersbach sind gemacht. Auch die Brücke in Birken hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Diez in Rekordtempo saniert. Nun steht in gut eineinhalb Wochen im Oberkreis eine weitere Sperrung an. Diesmal in Niederfischbach.







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