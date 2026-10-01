Umgehung Niederfischbach
Asdorfbrücke bleibt länger gesperrt als geplant
Die Asdorfbrücke in Niederfischbach wird etwas länger gesperrt bleiben.
Die Asdorfbrücke in Niederfischbach wird etwas länger gesperrt bleiben.
Thomas Leurs

Eigentlich sollten die Arbeiten an der L280 in Niederfischbach bis Freitag, 2. Oktober, abgeschlossen sein. Der LBM teilt nun jedoch mit, dass sie noch bis kommende Woche andauern werden. Bürgermeister Dominik Schuh nimmt es gelassen.

Lesezeit 1 Minute
Die L280 mit der Asdorfbrücke in Niederfischbach ist eine wichtige Verbindung vom Oberkreis ins Siegener Land. Anfang September hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez die Brücke wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Die Arbeiten sollten ursprünglich bis Freitag, 2.
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