Umgehung Niederfischbach Asdorfbrücke bleibt länger gesperrt als geplant Thomas Leurs 01.10.2026, 16:00 Uhr

i Die Asdorfbrücke in Niederfischbach wird etwas länger gesperrt bleiben. Thomas Leurs

Eigentlich sollten die Arbeiten an der L280 in Niederfischbach bis Freitag, 2. Oktober, abgeschlossen sein. Der LBM teilt nun jedoch mit, dass sie noch bis kommende Woche andauern werden. Bürgermeister Dominik Schuh nimmt es gelassen.

Die L280 mit der Asdorfbrücke in Niederfischbach ist eine wichtige Verbindung vom Oberkreis ins Siegener Land. Anfang September hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez die Brücke wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Die Arbeiten sollten ursprünglich bis Freitag, 2.







Artikel teilen

Artikel teilen