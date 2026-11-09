Neue Hausarztpraxis kommt Arzt Hüdayi Korkusuz kehrt nach Betzdorf zurück Thomas Leurs 09.11.2026, 19:00 Uhr

i Der Mediziner Hündayi Korkusuz kehrt in seine Heimat Betzdorf zurück und eröffnet eine Hausarztpraxis. Thomas Leurs

Betzdorf wird bald einen weiteren Hausarzt haben. Der Mediziner Hüdayi Korkusuz kehrt in seine Heimat zurück. Warum er das macht und wann er als Arzt in der Sieg-und-Heller-Stadt anfangen wird, hat er unserer Zeitung erzählt.

Der Mediziner Hüdayi Korkusuz kehrt in seine Heimat zurück. In den kommenden Wochen wird er eine Hausarztpraxis in der Oehndorfstraße 40 in Betzdorf eröffnen. Bislang hat der fünffache Familienvater lange in Frankfurt am Main gearbeitet und gelehrt. Was bewegt ihn, von der Großstadt wieder aufs Land zu ziehen?







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