Gut für Patienten in Kirchen
Arzt Bassam Bashour übernimmt gleich zwei Praxen
Der Mediziner Bassam Bashour (links) hat in der Kirchener Bahnhofstraße seine Praxis eröffnet. Ihm tatkräftig zur Seite steht No
Der Mediziner Bassam Bashour (links) hat in der Kirchener Bahnhofstraße seine Praxis eröffnet. Ihm tatkräftig zur Seite steht Norbert Windelen (Mitte). Der Betzdorfer Hausarzt Rainer Banzhaf ist in Rente gegangen und ist froh, dass seine Patienten nun in Kirchen versorgt werden.
Thomas Leurs

In der ehemaligen Kirchener Gemeinschaftspraxis in der Bahnhofstraße ist wieder ein Arzt tätig. Der Allgemeinmediziner Bassam Bashour hat dabei gleich zwei Praxen übernommen. Wie es dazu gekommen ist, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Lesezeit 2 Minuten
Nur wenige Monate hat das Erdgeschoss in der gelben Villa in der Bahnhofstraße in Kirchen leer gestanden. Nachdem die Kirchener Gemeinschaftspraxis Ende vergangenen Jahres umgezogen ist, hat seit Anfang Juli Bassam Bashour, Facharzt für innere Medizin und Notfallmedizin, seine eigene Praxis dort eröffnet – und dabei gleich zwei Hausarztpraxen übernommen.
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