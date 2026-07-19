In der ehemaligen Kirchener Gemeinschaftspraxis in der Bahnhofstraße ist wieder ein Arzt tätig. Der Allgemeinmediziner Bassam Bashour hat dabei gleich zwei Praxen übernommen. Wie es dazu gekommen ist, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung.
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Nur wenige Monate hat das Erdgeschoss in der gelben Villa in der Bahnhofstraße in Kirchen leer gestanden. Nachdem die Kirchener Gemeinschaftspraxis Ende vergangenen Jahres umgezogen ist, hat seit Anfang Juli Bassam Bashour, Facharzt für innere Medizin und Notfallmedizin, seine eigene Praxis dort eröffnet – und dabei gleich zwei Hausarztpraxen übernommen.