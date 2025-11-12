Projekt am Flughafen Köln-Bonn Architektenbüro entwirft nachhaltige Warenkontrolle 12.11.2025, 16:00 Uhr

i Das Architektenteam entwarf eine nachhaltige Warenkontrollstelle, eine neue Veterinärgrenzkontrollstelle sowie ein Einfahrtstor/einen Übergang für große LKW. VISTRAL 3D VISUALISIERUNG/Flughafen Köln-Bonn

Das Altenkirchener Architektenbüro Heiko Schmidt ist mit einem Großprojekt am Flughafen Köln-Bonn betraut. Bis Ende 2026 entsteht doch eine Veterinärgrenzkontrollstelle sowie ein Lkw-Einfahrtstor. Eine neue Warenkontrollstele wurde schon errichtet.

Das Altenkirchener Architekturbüro Heiko Schmidt ist mit einem Großprojekt der besonderen Art am Flughafen Köln-Bonn betraut. Das Architektenteam entwarf eine nachhaltige Warenkontrollstelle, eine neue Veterinärgrenzkontrollstelle sowie ein Einfahrtstor/einen Übergang für große Lkw.







Artikel teilen

Artikel teilen