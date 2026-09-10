Einkaufen in Altenkirchen
Arbeiten für Zuwegung am „Q’damm Center“ laufen
Eine erste Konstruktion der Treppe scheint bereits montiert zu sein am „Q’damm Center“ in Altenkirchen. Ein erster Schritt Richt
Eine erste Konstruktion der Treppe scheint bereits montiert zu sein am „Q’damm Center“ in Altenkirchen. Ein erster Schritt Richtung Zuwegungvon der Quengelstraße ist erfolgt. Wenn die Treppe fertig ist, kann auch der Aufzug in Betrieb genommen werden.
Annika Stock

Autofahrern und Passanten dürften die Arbeiten am „Q’damm Center“ an der Straße Zum Weyerdamm aufgefallen sein. Die ersten Schritte für die neue Treppe am Einkaufscenter sind erfolgt – nach monatelangem Warten.

Lesezeit 1 Minute
Das monatelange Warten auf die Vollendung der Zuwegung zur Einkaufsmöglichkeit „Q’damm Center“ in Altenkirchen scheint vorbei zu sein. Autofahrern und Passanten dürften die Arbeiten an der Straße zum Weyerdamm in Altenkirchen aufgefallen sein. Schließlich war die Einfahrt von der Straße Dammweg nach links vom Center her gesperrt für den Verkehr und auch für Fußgänger war der Weg nicht frei in Richtung Innenstadt.
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