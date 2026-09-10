Autofahrern und Passanten dürften die Arbeiten am „Q’damm Center“ an der Straße Zum Weyerdamm aufgefallen sein. Die ersten Schritte für die neue Treppe am Einkaufscenter sind erfolgt – nach monatelangem Warten.
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Das monatelange Warten auf die Vollendung der Zuwegung zur Einkaufsmöglichkeit „Q’damm Center“ in Altenkirchen scheint vorbei zu sein. Autofahrern und Passanten dürften die Arbeiten an der Straße zum Weyerdamm in Altenkirchen aufgefallen sein. Schließlich war die Einfahrt von der Straße Dammweg nach links vom Center her gesperrt für den Verkehr und auch für Fußgänger war der Weg nicht frei in Richtung Innenstadt.