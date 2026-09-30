Neue Baustelle in Mudersbach
Arbeiten an Siegbrücke auf Frühjahr 2027 verschoben
Die Siegbrücke an der Erzquellbrauerei in Mudersbach soll jetzt erst im Frühjahr 2027 saniert werden.
Die Siegbrücke an der Erzquellbrauerei in Mudersbach soll jetzt erst im Frühjahr 2027 saniert werden.
Thomas Leurs

Eigentlich sollte die Siegbrücke an der Erzquellbrauerei in Mudersbach ab Oktober voll gesperrt und saniert werden. Nun teilt der LBM jedoch mit, dass die Baumaßnahme auf das Frühjahr 2027 verschoben wird. Dem Ortsbürgermeister ist das nur recht.

Lesezeit 1 Minute
Die Mudersbacher haben in den vergangenen Jahren einige Baustellen erdulden müssen. Gut ein Jahr lang wurde ein langes Teilstück der B62 im Ortsteil Niederschelderhütte unter Vollsperrung saniert, gefolgt von der Sanierung der Durchfahrtstraße in Mudersbach selbst und der Sperrung und Sanierung der Brücke direkt am Kirmesplatz.
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