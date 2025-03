Die Teilsperrung der Kölner Straße in Altenkirchen dauert länger als ursprünglich angenommen. Seit dem 14. März ist die zentrale Straße in der Kreisstadt ein Nadelöhr. Die Sperrung soll aber bald aufgehoben werden, wie unsere Zeitung vor Ort erfuhr.

Die Arbeiten an der Kölner Straße, der Hauptverkehrsader in der Kreisstadt Altenkirchen, gestalten sich schwieriger als ursprünglich angenommen. Das berichtet Verbandsgemeindemitarbeiter Eduard Krebil (Kommunale Dienste) bei einem Ortstermin an der Baustelle. „Die Verzögerung kommt aufgrund der aufwendigen Stemmarbeiten und der vielen Leitungen zustande“, erklärt Krebil. „Wir haben vorsichtshalber mit der Verlängerung der Baustelle geplant.“ Seit dem 14. März müssen Verkehrsteilnehmer eine Teilsperrung aufgrund dringender Maßnahmen an den Abwasserleitungen an der Kölner Straße 4 hinnehmen. Ursprünglich sollte die Teilsperrung bereits am 28. März wieder aufgehoben werden, nun wurde sie bis zum 4. April verlängert.

Hiervon sind die Fahrspur Richtung Weyerbusch und die Abbiegespuren zwischen der Kumpstraße und der Koblenzer Straße (Süße Ecke) betroffen. Für die Verkehrsteilnehmer ist das Linksabbiegen aus der Kölner Straße in die Kumpstraße und das Linksabbiegen aus der Kölner Straße in die Koblenzer Straße nicht möglich. Über die B256 ist eine Umleitung ausgeschildert.

i Die Kölner Straße in Altenkirchen ist durch die Baustelle zum Nadelöhr geworden. Beim Besuch unserer Reporterin hielten sich die Teilnehmer an die neue Verkehrsführung. Dies sei aber nicht die Regel, wie Eduard Krebil gegenüber unserer Zeitung berichtet. Annika Stock

Dennoch habe man schon mehrfach beobachtet, dass Autofahrer die neue Verkehrsführung missachten und sich schon mal Autos in der Baustelle gegenüberstanden. Man habe deshalb schon die Absperrung zur Straße enger gestellt. „Auch Fußgänger haben die Absperrungen missachtet und sind durch die Baustelle gelaufen“, berichtet Krebil. Das sei gefährlich, da auch schweres Gerät an der Baustelle eingesetzt wird und im Rahmen der Maßnahme die beschädigten Leitungen freigelegt waren. Man habe sicherheitshalber zu Beginn der Maßnahme eine Platte über dem Loch installiert. Das Ordnungsamt habe die Situation im Blick. Mittlerweile sind die Arbeiter der Firma Müller Tiefbau beim Ortstermin schon dabei, die Asphalttragschicht aufzubringen.

i Die aufwendigen Stemmarbeiten und die Vielzahl der unterschiedlichen Leitungen gestalteten die Baumaßnahme umfangreicher, als ursprünglich angenommen. Eduard Krebil

Rückblick: Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld hatte bei einer routinemäßigen optischen Untersuchung der Abwasserleitungen mithilfe einer Kamerabefahrung Schäden an den Hausanschlussleitungen der Kölner Straße 4 entdeckt. Eine Inspektion mit einer Satellitenkamera verdeutlichte das Ausmaß der Schäden: Es waren Teile der Leitungen eingebrochen, Erdmaterial hatte sich gelöst. Grob habe man nun etwa 25 Quadratmeter Asphaltfläche erneuert und 15 Quadratmeter Pflastersteine auf dem Gehweg, wie Eduard Krebil weiter berichtet.

Durch die Vielzahl der Leitungen an der betroffenen Stelle war zudem viel Handarbeit seitens der ausführenden Firma Müller Tiefbau erforderlich, um nicht weitere Versorgungsleitungen zu beschädigen. Ebenso musste die Herkunft zweier Versorgungsleitungen im Rahmen der aufwendigen Baumaßnahme erst abgeklärt werden. Beispielsweise wurde eine alte Wasserleitung entdeckt, die schon lange nicht mehr in Betrieb war. Mittlerweile seien aber schon 95 Prozent der Arbeiten abgeschlossen. Der VG-Mitarbeiter zeigt sich zuversichtlich, dass die Maßnahme Mitte der kommenden Woche (also 2. oder 3. April) abgeschlossen sein wird.