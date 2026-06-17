Baustelle hat begonnen Arbeiten an B62 in Mudersbach sorgen für Verwirrung Thomas Leurs 17.06.2026, 09:00 Uhr

i Die ersten Arbeiten an der B62 in der Ortsgemeinde Mudersbach haben begonnen. Thomas Leurs

Seit Montag wird die B62 in Mudersbach saniert. Doch auf der gesamten Straße im Ort wird der Asphalt um die Gulli-Deckel aufgebrochen. Dabei sollten die Arbeiten doch in zwei Abschnitten passieren. Der LBM gibt auf unsere Anfrage hin Entwarnung.

Während in Niederschelderhütte nach fast einem Jahr wieder alles seinen normalen Gang gehen kann, was den Straßenverkehr betrifft, haben am vergangenen Montag die Sanierungsarbeiten der B62 in der Ortsgemeinde Mudersbach selbst begonnen. In einem ersten Schritt haben die Arbeiter der Strabag den Asphalt rund um die Gulli-Deckel aufgebrochen.







Artikel teilen

Artikel teilen