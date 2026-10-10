Umgestaltung in der Innenstadt Arbeiten am Schlossplatz Altenkirchen haben begonnen Annika Stock 10.10.2026, 14:00 Uhr

i Die Arbeiten am Schlossplatz in Altenkirchen sind nun angelaufen. Annika Stock

Schweres Gerät kommt am Schlossplatz in Altenkirchen derzeit zum Einsatz, um den Belag abzutragen. Hintergrund ist die geplante Umgestaltung des zentralen Aufenthaltsortes, damit ein einheitliches und attraktives Bild in der Fußgängerzone entsteht.

Die Arbeiten zur Umgestaltung des Schlossplatzes Altenkirchen sind gestartet. Offen, multifunktional und grüner soll der Platz insgesamt werden. Der zentral gelegene Schlossplatz in der Kreisstadt Altenkirchen wird im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) aufgewertet.







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