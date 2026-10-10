Umgestaltung in der Innenstadt
Arbeiten am Schlossplatz Altenkirchen haben begonnen
Die Arbeiten am Schlossplatz in Altenkirchen sind nun angelaufen.
Die Arbeiten am Schlossplatz in Altenkirchen sind nun angelaufen.
Annika Stock

Schweres Gerät kommt am Schlossplatz in Altenkirchen derzeit zum Einsatz, um den Belag abzutragen. Hintergrund ist die geplante Umgestaltung des zentralen Aufenthaltsortes, damit ein einheitliches und attraktives Bild in der Fußgängerzone entsteht.

Lesezeit 2 Minuten
Die Arbeiten zur Umgestaltung des Schlossplatzes Altenkirchen sind gestartet. Offen, multifunktional und grüner soll der Platz insgesamt werden. Der zentral gelegene Schlossplatz in der Kreisstadt Altenkirchen wird im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) aufgewertet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren