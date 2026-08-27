Großbaustelle in Eichelhardt Arbeiten am neuen Dorfgemeinschaftshaus gehen voran Annika Stock 27.08.2026, 16:30 Uhr

i Ortsbürgermeister Rainer Zeuner zeigt sich zufrieden mit dem bisherigen Baufortschritt am neuen Dorfgemeinschaftshaus in Eichelhardt. Denkbar ist eine mögliche Eröffnung im Frühjahr 2027. Annika Stock

Der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Eichelhardt zieht täglich die Blicke der Pendler an der Bundesstraße 256 auf sich. Wie sieht es mit dem Baufortschritt aus, wie ist die Stimmung im Ort? Wir haben dazu mit Ortschef Rainer Zeuner gesprochen.

Das neue Dorfgemeinschaftshaus in Eichelhardt gewinnt immer weiter an Form. Wie Bürgermeister Rainer Zeuner beim jüngsten Ortstermin mit unserer Reporterin verdeutlicht, schreiten die Arbeiten an dem Gebäude, das künftig der neue Dorfmittelpunkt in dem 500-Seelenort sein soll, gut voran.







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