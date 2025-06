Arbeiten am Hallenbad-Neubau schreiten voran

Die Arbeiten am Großprojekt Hallenbad-Neubau an der Glockenspitze in Altenkirchen gehen weiter. Der Außenbereich ist bereits komplett fertig, nun stehen noch einige Restarbeiten an. Derzeit wird die Straße „im Sportzentrum“ saniert.

Es geht voran mit dem Hallenbad-Neubau an der Glockenspitze in Altenkirchen. „Die Außenanlage ist so weit fertig“, berichtet Sascha Müller vom Bauamt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld beim Rundgang mit unserer Zeitung. Der Rasen ist gerade frisch gemäht, die gepflanzten Bäume auf der Wiese sind gut angewachsen. Die Liegewiese wirkt schon jetzt einladend. Etwa 30 Gewerke arbeiten auf der Großbaustelle. Da ein Gewerk neu besetzt werden musste, ist der Eröffnungstermin jetzt wohl im Herbst 2025 geplant, statt wie ursprünglich vorgesehen im Frühsommer.

Für bislang 20 Millionen Euro wird das Großprojekt an der Glockenspitze realisiert. Im April 2022 war auf der sogenannten Gymnastikwiese der symbolische Spatenstich für das Großprojekt erfolgt. Die VG erhält für den Hallenbad-Neubau eine Landeszuwendung in Höhe von insgesamt 3,75 Millionen Euro, die Else-Schütz-Stiftung fördert das Kursbecken mit einer Fördersumme von 1,6 Millionen Euro. Im vorderen Bereich der Außenanlage gibt es einen Sandplatz mit Spielgeräten und Matschanlage sowie ein großes Sonnensegel.

i Für die kleinen Besucher gibt es im Außenbereich auf dem Sandplatz auch ein Matschbecken. Annika Stock

Die Halterung für das Sonnensegel wurde bereits über dem Matschbecken und dem Spielgerüst angebracht, das Segel aber erst einmal vorsorglich eingelagert, damit es nicht beschädigt wird, wie Müller ausführt. Bis zur Inbetriebnahme dauert es noch ein wenig. Wie es in der Baubeschreibung des Hallenbads steht, sei es das Ziel, „ein zeitgemäßes und auf die aktuellen Anforderungen zugeschnittenes Bad“ zu bauen, das „neben einem vielfältigen Angebot für Schul- und Vereinssport auch ein Familienbad für Jung und Alt darstellt, welches der Bevölkerung einen hohen Freizeit- und Erholungswert bietet“.

i Im Hallenbad stehen noch Restarbeiten an, wie Sascha Müller von der VG Altenkirchen-Flammersfeld ausführt. Hier ist der Umkleidebereich zu sehen. Annika Stock

„Jetzt stehen noch Restarbeiten an“, berichtet Müller. Damit sind Malerarbeiten, die Fertigstellung der Elektrik – hier und da hängen noch Kabel hervor – und Tischlerarbeiten gemeint. So müssen beispielsweise in den Duschen noch Handtuch-Regale angebracht werden. Der nächste Schritt ist die Verlegung der Fliesen im Beckengang. „Da denke ich, dass das bis Mitte nächsten Monats fertig ist“, gibt Müller eine Prognose ab. Erst mal werden die großen Becken fertiggestellt, dann wird man sich dem Kinderbecken widmen – hier herrscht noch wortwörtlich Baustelle. Rund um das Hallenbad sind Bauarbeiter schon an der Sanierung der Straße „Im Sportzentrum“.

i Im Beckengang steht jetzt die nächsten Wochen die Verlegung der Fliesen an. Erst sind die Bereiche um die großen Becken dran, dann folgt der Bereich beim Kinderbecken. Annika Stock

Die Arbeiten an der Straße „Im Sportzentrum“, die auch einen Teil des Wirtschaftswegs zum Hallenbad umfasst, sind bereits seit einer Woche im Gang. Hier soll noch diese Woche die neue Asphaltdeckschicht aufgebracht werden, wie Sascha Müller im Gespräch mit unserer Zeitung ausführt.

Dann wird wahrscheinlich auch eine Vollsperrung für zwei Tage notwendig. Kostenpunkt: Circa 120.000 Euro brutto, an den Sanierungskosten beteiligt sich die VG mit Blick auf die entstandenen Schäden durch den Hallenbad-Neubau mit 50 Prozent. Wann und in welchem Umfang ein Eröffnungsfest für das neue Hallenbad geplant ist, wird seitens der VG evaluiert, wie Müller erklärt.