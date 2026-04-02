Bundesweiter Protesttag Apotheken stehen auch im AK-Land immer mehr unter Druck Thomas Leurs 02.04.2026, 18:00 Uhr

i Am Montag, 23. März, waren viele Apotheken in Deutschland geschlossen. An diesem Tag haben sie unter anderem in Düsseldorf protestiert. Auch die Betzdorfer Löwen-Apotheke hat sich daran beteiligt. Thomas Leurs

Steigende Preise, Online-Versand, immer mehr Arbeit: Apotheker haben es immer schwerer, ihre Apotheken wirtschaftlich zu führen. Vor eine Woche gingen sie deshalb bundesweit auf die Straße. Wir haben mit mehreren Apothekern gesprochen.

Vor einer Woche sind die Apotheker bundesweit für einen Tag in den Streik getreten. Sie forderten in München, Berlin, Hamburg und Düsseldorf die Bundesregierung dazu auf, etwas gegen die immer schwieriger werdende Lage der Apotheken zu tun. Auch Apotheken aus unserer Region sind dabei gewesen.







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