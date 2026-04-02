Steigende Preise, Online-Versand, immer mehr Arbeit: Apotheker haben es immer schwerer, ihre Apotheken wirtschaftlich zu führen. Vor eine Woche gingen sie deshalb bundesweit auf die Straße. Wir haben mit mehreren Apothekern gesprochen.
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Vor einer Woche sind die Apotheker bundesweit für einen Tag in den Streik getreten. Sie forderten in München, Berlin, Hamburg und Düsseldorf die Bundesregierung dazu auf, etwas gegen die immer schwieriger werdende Lage der Apotheken zu tun. Auch Apotheken aus unserer Region sind dabei gewesen.