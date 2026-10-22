Bei Seelbach und Flammersfeld Anwohner kritisiert „desolaten Zustand“ der K 9 Annika Stock 22.10.2026, 15:00 Uhr

i Die Kreisstraße 9 zwischen Flammersfeld und Seelbach ist deutlich in die Jahre gekommen. Annika Stock

Anwohner Werner Eiser aus Seelbach ist der Zustand der Kreisstraße 9 zwischen Flammersfeld und Seelbach ein Dorn im Auge. Er würde gerne Mitstreiter für eine Bürgerinitiative mobilisieren. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Werner Eiser ärgert sich über den Zustand der Kreisstraße 9. „Schon seit 20 Jahren ist der Zustand der Straße so schlecht“, sagt er im Gespräch mit unserer Reporterin. Seit 15 Jahren wohnt er bei Seelbach, in dieser ganzen Zeit habe sich nichts an der K9 getan, sagt der 56-Jährige.







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