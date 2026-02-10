Völlig kaputte Straße Anwohner im Wildenburger Land drängen auf K92-Ausbau Thomas Leurs 10.02.2026, 18:00 Uhr

i Anwohner im Wildenburger Land kämpfen für den Ausbau der Kreisstraße 92. Der drei Kilometer lange Straßenabschnitt ist mittlerweile in einem erbärmlichen Zustand. Thomas Leurs

Die Kreisstraße 92 zwischen Äpfelbach und dem Tüschebachsweiher ist knitterkaputt. Die Anwohner drängen auf eine Sanierung. Dies sollte geschehen, bevor die L279 ausgebaut wird. Denn sonst drohen lange Umwege.

Die Kreisstraße 92 mag nicht zu den wichtigsten Straßen im Kreis Altenkirchen gehören, für die Anwohner hat sie aber eine große Bedeutung. Schon seit Langem ist die Straße in einem erbärmlichen Zustand, das Bankett abgebrochen, teils große Löcher von fast einem Meter Durchmesser.







