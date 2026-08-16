Flächenbrand in Gebhardshain Anwohner der Straße „Im Eckewieschen“ evakuiert Thomas Leurs 16.08.2026, 20:00 Uhr

i Ein Flächenbrand in Gebhardshain fordert ein Großaufgebot der Feuerwehren. Thomas Leurs

Einen Flächenbrand in Gebhardshain löschen derzeit ein Großaufgebot der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain und darüber hinaus. Es gibt bereits Evakuierungen. Das Bürgerforum wurde für die Bürger geöffnet.

Seit mehreren Stunden sind die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshaind dabei, einen Flächenbrand in der Ortsgemeinde Gebhardshain zu löschen. Das Feuer ist in der Nähe des Sportplatzes ausgebrochen. Mehrere Hubschrauber kommen zum Einsatz.







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