Flächenbrand in Gebhardshain
Anwohner der Straße „Im Eckewieschen“ evakuiert
Ein Flächenbrand in Gebhardshain fordert ein Großaufgebot der Feuerwehren.
Ein Flächenbrand in Gebhardshain fordert ein Großaufgebot der Feuerwehren.
Thomas Leurs

Einen Flächenbrand in Gebhardshain löschen derzeit ein Großaufgebot der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain und darüber hinaus. Es gibt bereits Evakuierungen. Das Bürgerforum wurde für die Bürger geöffnet.

Lesezeit 2 Minuten
Seit mehreren Stunden sind die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshaind dabei, einen Flächenbrand in der Ortsgemeinde Gebhardshain zu löschen. Das Feuer ist in der Nähe des Sportplatzes ausgebrochen. Mehrere Hubschrauber kommen zum Einsatz.
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