Einen Flächenbrand in Gebhardshain löschen derzeit ein Großaufgebot der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain und darüber hinaus. Es gibt bereits Evakuierungen. Das Bürgerforum wurde für die Bürger geöffnet.
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Seit mehreren Stunden sind die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshaind dabei, einen Flächenbrand in der Ortsgemeinde Gebhardshain zu löschen. Das Feuer ist in der Nähe des Sportplatzes ausgebrochen. Mehrere Hubschrauber kommen zum Einsatz.