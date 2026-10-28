Marode Landesstraße in Wissen Anwohner der Nassauer Straße wollen endlich Taten sehen Elmar Hering 28.10.2026, 17:28 Uhr

i Seit Jahren ist die Nassauer Straße in Wissen in sehr schlechtem Zustand, doch außer diesem Verkehrsschild ist bislang nicht viel geschehen. Jetzt fordern Anlieger, dass gehandelt wird. Elmar Hering

Zwischen Heisterstraße und Hachenburger Straße verläuft in Wissen die Nassauer Straße. Seit Jahren verschlechtert sich die Verkehrssituation auf diesem relativ steilen Streckenabschnitt. Anwohner fordern Verbesserungen.

Zu schnell, zu laut, zu viel schwere Kraftfahrzeuge – wenn die Anlieger der Nassauer Straße in Wissen auf den Verkehr vor ihrer Haustür blicken, dann mangelt es nicht an negativen Situationsbeschreibungen. Der Frust ist groß. Zumal ein weiterer Umstand hinzukommt: Das innerstädtische Teilstück der Landesstraße 289, die weiter in Richtung Kirchseifen und Brunken führt und dort 2024 runderneuert wurde, ist in einem ziemlich miserablen Zustand.







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