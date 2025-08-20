Nach Pannenanreise einer 45-köpfigen Urlaubergruppe reagiert nun die Anwältin des Seereisedienstes auf die Anfrage unserer Zeitung. Diese betont, dass es sich beim Seereisedienst Elbflorenz nicht um einen Reiseveranstalter handele.

Die Pannenanreise einer Urlaubergruppe zum Mittelmeerkreuzfahrtschiff könnte ein juristisches Nachspiel haben. 14 Personen der 45-köpfigen Urlaubergruppe erwägen laut Informationen unserer Zeitung eine Klage gegen den Anbieter Seereisedienst Elbflorenz aus Duisburg. Die Urlauber kommen aus der Mittelrheinregion sowie dem Kreis Altenkirchen. Jeder Urlauber würde dann für sich klagen aufgrund der individuellen Rechtsschutzversicherungen. Bisher wurden anwaltliche Schreiben an die Anwältin des Seereisedienstes geschickt, diese wurden auch beantwortet.

Über Seniorchef Erhard Müller bekam unsere Zeitung Kontakt zur Rechtsanwältin Silke Engels-Siebert von der Kanzlei ES Rechtsanwälte (spezialisiert auf Luft- und Reiseverkehrsrecht). Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt sie, dass dem Seereisedienst ein anwaltliches Schreiben zugestellt und auf dieses auch reagiert wurde. Zudem würde ein Verfahren zum benannten Fall noch nicht laufen. Auf die Frage unserer Zeitung „Inwieweit ist Ihr Mandat für Reisemängel generell haftbar?“ antwortet Engels-Siebert: „Unsere Mandantin ist kein Reiseveranstalter.“ Auch sei die Entschädigung des Seereisedienstes zur Pannenanreise mit 50 Euro rechtlich nachvollziehbar. Sie schätzt die Erfolgschancen für den Anbieter gut ein, falls es zum Verfahren kommt, und ebenso die Risiken als gering für ihre Mandatin. Ein ähnlicher Fall lag laut der Rechtsanwältin noch nicht vor.

i Das Schiff "Costa Favolosa" konnte in Barcelona schlussendlich erreicht werden - nach einer 27-stündigen Busfahrt von Genua aus. Dort hätte die Urlaubergruppe ursprünglich, wenn alles nach Plan verlaufen wäre, das Schiff erreicht. Bernd Kuller

Wir haben zur verkorksten Busanreise bereits mit Julia Gerhards, Referentin für Verbraucherrecht und Datenschutz von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Kontakt gehabt. Mit Blick auf die neuen Entwicklungen und die angestrebten Rechtsschritte hält sie sich mit einer konkreten Aussage bedeckt. „In den Buchungsunterlagen muss stehen, wer der Reiseveranstalter ist“, betont sie gegenüber unserer Zeitung generell zum Thema. Wer schlussendlich ein Reiseveranstalter sei, regele das Gesetz. „Wenn es eine Pauschalreise ist, dann gibt es einen Reisesicherungsschein und darin steht auch klar, wer der Reiseveranstalter ist“, so Gerhards.

Unserer Zeitung gegenüber hatte der Seniorchef des Seereisedienstes Elbflorenz aus Duisburg, Erhard Müller, betont, dass es sich bei dem genannten Reiseangebot nicht um eine Pauschalreise handelte. Gerhards verweist auf den Paragraph 651 a im Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zu „ Vertragstypische Pflichten beim Pauschalreisevertrag“. Dort steht unter Punkt 1: „Durch den Pauschalreisevertrag wird der Unternehmer (Reiseveranstalter) verpflichtet, dem Reisenden eine Pauschalreise zu verschaffen. Der Reisende ist verpflichtet, dem Reiseveranstalter den vereinbarten Reisepreis zu zahlen.“

„Wir als Verbraucherzentrale bemängeln auch sehr häufig bei Reiseportalen, dass man das gar nicht genau durchschauen kann – wer ist überhaupt Vermittler bei den Reisen, und mit wem kommt der Vertrag zustande?“

Julia Gerhards, Referentin für Verbraucherrecht und Datenschutz von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Gerhards erklärt, dass es sich im Falle einer Pauschalreise immer um ein Bündel von mindestens zwei einigermaßen gleichwertigen Leistungen handele. „Eine Kreuzfahrt ist immer eine Pauschalreise, da ich Transport und Unterkunft auf einem Schiff habe“, erklärt sie. Man müsste jedoch prüfen, inwiefern die Leistungen gleichwertig sind – das komme darauf an, inwiefern die Kostenanteile auf die einzelnen Leistungen entfallen.

Sie weist daraufhin, dass Verbraucher im Falle einer Urlaubsbuchung übers Internet genau darauf schauen sollten, was in den Buchungsunterlagen drin steht und wie der Buchungsprozess schlussendlich ablaufe. „Wir als Verbraucherzentrale bemängeln auch sehr häufig bei Reiseportalen, dass man das gar nicht genau durchschauen kann – wer ist überhaupt Vermittler bei den Reisen, und mit wem kommt der Vertrag zustande?“, so die Expertin. Sie rät deshalb generell Verbrauchern dazu, ein Reisebüro aufzusuchen und sich dort beraten zu lassen – gerade bei höherpreisigen Reisen. „Da sitzen Experten, die können mir genau sagen, was mich erwartet, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert und was für Rechte ich habe“, so Gerhards.

Für Urlauber Klaus Nörtersheuser, der ebenfalls zur 45-köpfigen Urlaubergruppe gehörte, steht fest, dass er nicht noch einmal mit dem Seereisedienst buchen wird, obwohl er zuvor auch eine gute Erfahrung mit dem Anbieter gemacht hat. Der 71-Jährige hatte mit seiner 70-jährigen Frau aus Spay an der Reise teilgenommen. „Wir sind auf die Reise über ein zugesandtes Werbeprospekt aufmerksam geworden, in der die Seereise von Costa in Verbindung mit der An- und Abreise vom Seereisedienst angeboten wurde. Das war für uns mehr oder weniger eine Pauschalreise, die wir dann mit dem Seereisedienst abgeschlossen haben“, erzählt der Senior. Er habe den Eindruck, Costa und Seereisedienst würden sich nun wegen der auftretenden Probleme bei der Anreise im Nachgang gegenseitig für die Pannenmisere die Schuld zuweisen. „Der Seereisedienst spielt die Costa gegen uns aus, in dem jeder behauptet, nicht der Reiseveranstalter zu sein“, schildert er.

„Für uns war das nicht ersichtlich, dass es sich nicht um eine Pauschalreise handelt“, so Nörtersheuser weiter. Man sei immer davon ausgegangen, dass der Seereisedienst auch der Reiseveranstalter sei, man habe die gesamten Kosten für das Reiseangebot auch an diesen überwiesen.

„Der Seereisedienst bewirbt bereits mit seinem Firmennamen Menschen, die sich für eine Seereise interessieren und weist darauf hin, etwas mit Seereisen zu tun zu haben. Nun will er dem Kunden weismachen, dass die gebuchte An- beziehungsweise Abreise zu einer beim Seereisedienst gebuchten Seereise mit einem Kreuzfahrtschiff rechtlich nicht zusammengehört“, ärgert sich Nörtershausen weiter. Ihm sei kein einziger Fall bekannt, „wo ein Kunde nur eine An-beziehungsweise Abreise gebucht hat, ohne eine Seereise gebucht zu haben.“ Deswegen habe seiner Meinung nach die An- und Abreise schon etwas mit der Seereise zu tun.

„Die bislang geführten Auseinandersetzungen mit der Reederei Costa, dem Reisebüro Seereisedienst und einigen Anwälten hinterlassen für mich den Eindruck, dass die Geschäftsstruktur des Seereisedienstes bereits so ausgelegt ist, bei einem möglichen Rechtsstreit, das Ganze erstmals zu verharmlosen, um anschließend den Streit unnötig in die Länge ziehen zu können“, ist er der Ansicht.

Auch Abreise verlief nicht problemlos ab

Ihn ärgere es vor allem, dass die Reiseleitung kein Gespräch nach der unglücklichen Anreise mit den betroffenen Urlaubern gesucht habe und dass man vor Ort keine Infos bekommen habe. Dazu komme, dass man die Urlauber nun mit 50 Euro für die Pannenanreise abspeisen wolle. Schon allein durch die Anreiseverzögerung habe die Urlaubergruppe nichts von Barcelona gesehen und dazu noch zusätzliche Auslagen gehabt.

Urlauber aus Region berichten am 06.06.2025 Urlauber aus Region berichten Wenn die Anreise zum Kreuzfahrtschiff zur Odyssee wird Wochenlange Vorfreude auf eine Kreuzfahrt im Mittelmeer – und dann wird direkt die Anreise von Koblenz zum Abfahrtshafen zum Pannentrip. So erging es einer Gruppe aus der Region. Drei Betroffene haben nun unserer Zeitung die Odyssee geschildert.

Klaus Nörtersheuser betont gleichermaßen, dass auch die Abreise nicht problemlos verlief. So musste die Urlaubergruppe, nach dem sie gegen 9.15 Uhr von Bord der „Costa Favolosa“ in Hamburg gegangen war, bis 11.45 Uhr auf den Bus nach Koblenz warten. „Um 22.15 Uhr waren wir endlich zu Hause und um eine Erfahrung reicher“, so der 71-Jährige.

Das ist der Seereisedienst Elbflorenz

Auf der Internetseite des Anbieters Seereisedienst Elbflorenz aus Duisburg heißt es: „Den Luxus von Kreuzfahrten für so viele Urlauber wie möglich durch besonders günstige Pauschal-Angebote zu ermöglichen, war immer Antrieb unserer Arbeit.“ Man biete einen „Transfer-Service von einem engmaschigen Netz von Zustiegsmöglichkeiten in ganz Deutschland“ an. Und weiter: „Das ermöglichen wir mit An- und Abreisen in komfortablen Reisebussen.“ Unternehmensgründer Erhard Müller und sein Team seien mit Leib und Seele Spezialisten für Kreuzfahrten. Zudem sei laut Angaben des Unternehmens der Seereisedienst als ein Pionier der Branche gestartet und zähle „heute zu den größten Cruise-only-Agenturen auf dem deutschen Markt.“ Unternehmensgründer Erhard Müller verkaufte bereits im Jahr 1981 „als eines der ersten Reisebüros in Deutschland Kreuzfahrten mit Bus An- und Abreise inklusive Hotelübernachtung auf der Hin- und Rückfahrt zu erschwinglichen Preisen.“