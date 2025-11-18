Anne Ploch spürt den Nahostkonflikt bis ins Siegerland

Nach Terror und Krieg besteht im Nahen Osten momentan ein fragiler Waffenstillstand. Wie blickt die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland auf die Situation? Eine wichtige Stimme dazu kommt aus Betzdorf.
Seit Mai 2022 ist die Betzdorferin Anne Ploch als katholische Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland (CJZ) tätig. Durch das Massaker der Hamas und den Gazakrieg ist diese Organisation verstärkt in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt.