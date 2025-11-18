Engagierte Betzdorferin Anne Ploch spürt den Nahostkonflikt bis ins Siegerland Claudia Geimer 18.11.2025, 07:00 Uhr

i Die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem stand für Anne Ploch auch auf dem Programm ihrer ersten Reise nach Israel im Mai 2023. Nur wenige Monate später folgte der Terror der Hamas, der die Arbeit der Betzdorferin als katholische Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland bis heute stark beeinflusst. Anne Ploch

Nach Terror und Krieg besteht im Nahen Osten momentan ein fragiler Waffenstillstand. Wie blickt die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland auf die Situation? Eine wichtige Stimme dazu kommt aus Betzdorf.

Seit Mai 2022 ist die Betzdorferin Anne Ploch als katholische Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland (CJZ) tätig. Durch das Massaker der Hamas und den Gazakrieg ist diese Organisation verstärkt in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt.







