Aufnahmestopp in Siegen Anmeldungen für AK-Schüler nun doch möglich? 27.02.2025, 14:30 Uhr

i Familien aus dem AK-Kreis, die ihre Kinder auf die Gesamtschulen in Siegen anmelden wollten, erlebten eine böse Überraschung. Die Stadt hat ein Aufnahmestopp verhängt. Marijan Murat. picture alliance / dpa

Lange war es selbstverständlich, dass auch Schüler aus dem Kreis Altenkirchen Siegener Gesamtschulen besuchen. Doch dem hatte die Stadt Siegen kürzlich einen Riegel vorgeschoben; zum Schock vieler Eltern. Löst eine neue Entscheidung nun das Problem?

Schon immer waren die Siegener Gesamtschulen beliebte Alternativen für Schüler des AK-Lands, vor allem der Verbandsgemeinde Kirchen. Doch zahlreiche Eltern hatten in diesem Jahr einen Schock erleben müssen. Die Stadt Siegen hatte aufgrund der hohen Anmeldezahlen entschieden, keine rheinland-pfälzischen Schüler in diesem Jahr an den städtischen Gesamtschulen aufzunehmen.

